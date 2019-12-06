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Taşköprü Belediyesi, İzmir Travel Turkey fuarına katıldı

Taşköprü Belediyesi, İzmir’de TURSAB ve İZFAŞ işbirliği ile açılan 13.

Taşköprü Belediyesi, İzmir'de TURSAB ve İZFAŞ işbirliği ile açılan 13. Travel Turkey İzmir'e katılım sağladı.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın da açılışına katıldığı 13. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kastamonu standı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal vatandaşlar ile yakından ilgilenerek dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını İzmirlilere ve ziyaretçilere taktim etti.


Düzenlenen açılış törenine Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Kastamonu TSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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