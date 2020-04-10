Taşköprü Belediyesi, kurumlara 6 bin adet maske hediye etti

Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Taşköprü Belediyesinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Taşköprü Belediyesi, Kastamonu Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi, Taşköprü Beyaz Altın Aile Sağlığı Merkezi ve Taşköprü 40 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına 6 bin adet koruyucu maske hediye etti.

Ayrıca Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanlarının da ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli noktalara mama bıraktı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, sağlık çalışanları başta olmak üzere emniyet ve jandarma mensupları da dahil 6 bin adet koruyucu maske hediye ettiklerini belirterek, “Ayrıca Taşköprü Belediye Başkanlığı olarak vatandaşlara da 3 bin adet ücretsiz koruyucu maske dağıtacağız. Vatandaşlarımız, maskelerini Belediyemizin Hilal Masasından temin edebilecekler” dedi.

Zor günlerde kendileri için hizmetlerini aksatmadan yürüten tüm sağlık, emniyet ve jandarma personelinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Çatal, “Bu zor günleri birlikte aşacağız” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Çatal, şöyle konuştu: “Taşköprü Belediye Başkanlığı olarak sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle ve hayvan severlerimizin evlerinde izole olması için sokak hayvanlarımıza mama dağıtımına başladık. Onlar bize Allah'ın emanetleri ilçemizdeki her candan sorumluyuz. Veteriner Hekimimiz Selim Demircioğlu, ayrıca sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.”