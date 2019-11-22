Taşköprü Belediyesi, okullar açılmadan dezenfekte ettiriyor

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçe merkez camilerinde başlayan dezenfekte çalışmaları, okulların ara tatile girmesi nedeniyle ilçe merkezinde bulunan okullarda da devam ediyor. Taşköprü Belediye Başkanlığı tarafından okullar, haşerelere karşı ilaçlanıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “İlçe merkezinde bulunan camilerimizde dezenfekte yaptıktan sonra, okullarımızın da ara tatile girmesi nedeniyle ilçemizde ki okulları dezenfekte ile temizliyoruz. Öğrencilerimizin sağlığı ve hijyenliği bizler için ön planda olarak, okulların açılmasının ardından daha hijyenli bir ortamda ders başı yapacaklar” dedi.