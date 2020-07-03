İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü Belediyesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi

Taşköprü Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran ayında meclis toplantısını yapmayan Taşköprü Belediyesi, Temmuz ayında tekrar meclis toplantılarına başladı. Yapılan meclis toplantısında encümen, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu ile sosyal yardım komisyonuna üye seçimi yapıldı. 2019 yılı Faaliyet Raporu okunarak onaylandı. 2019 yılı kesin hesap cetvelleri görüşülerek karara bağlandı. Taşköprü için hazırlanan imar revizyon planı görüşülerek imar komisyonuna havale edildi, ayrıca Taşköprü Belediyesine hibe edilen iki aracın kabulü yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.