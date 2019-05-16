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Taşköprü Belediyesi, Ramazan Kolilerini dar gelirli ailelere ulaştırıyor

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Hilal Masa Birimi, dar gelirli ailelere Ramazan kolisi dağıtmaya başladı.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Hilal Masa Birimi, dar gelirli ailelere Ramazan kolisi dağıtmaya başladı.


Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Hilal Masa Birimi, ilçede ikamet eden yaklaşık 1000 dar gelirli aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başladı. Ramazan kolisi dağıtılacak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinin ardından tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine, Ramazan yardım kolilerini almaları için bilgilendirme mesajı ya da arayarak irtibat kuruluyor.


Temel gıda ürünlerinin odluğu gıda kolisini alan vatandaşlar ise, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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