Taşköprü Belediyesi, tiyatro etkinliklerine tam gaz devam ediyor

Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında “Ömürsün Doktor” isimli tiyatro oyunu Taşköprülü sanatseverlerle buluştu.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yetişkinlere yönelik sergilenen “Ömürsün Doktor” isimli tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Tiyatro oyununa Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda Taşköprülü vatandaş izledi. Belediye Başkanı Arslan oyunun sonunda sanatçılara çiçek ve plaket taktim etti.