Taşköprü Belediyesi Yaz Sinema Günleri başladı

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yaz sinema günleri etkinliği ilk olarak çocuklar için sabah saat 11:00'da ve 14:00'da “Buz Devri-5” filmi gösterime girdi. Akşam 20:00 seansında ise yetişkinlere yönelik “Hadi Be Oğlum” filmi ücretsiz olarak yayınlandı.

Gündüz çocukların, akşam ise yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği “Yaz Sinema Günleri” etkinliği çocuklar için 22 Haziran Cumartesi günü saat 14.00 ve 17.30'da “Şirinler 2” filmi yetişkinler için ise akşam 20:00 seansında ise “Adı Aşk” filmi gösterimde vatandaşlarla buluşacak.