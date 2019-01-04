İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kastamonu’nun Taşköprü İlçe Belediyesi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediyesi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısı İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın yeni yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyerek başladığı toplantıda Arslan, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Gerçekleşen toplantı da diğer hususlar görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.