Taşköprü Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediyesi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısı İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın yeni yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyerek başladığı toplantıda Arslan, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Gerçekleşen toplantı da diğer hususlar görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.