Taşköprü Belediyesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Bir yandan korona virüs ile mücadele eden Taşköprü Belediyesi, diğer yandan ilçeye kazandırılacak olan projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda Tekke Mahallesi ile 2. Çevre Yolunun kesiştiği noktada yol yapım çalışmalarını hızlandıran Taşköprü Belediyesi, bu kapsamda istinat duvarlarının yapımına devam etti. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ekiplerden bilgiler aldı. Başkan Çatal, en kısa zamanda 2. Çevreyolu bağlantı yolunun açılacağını belirtti. Başkan Çatal'a, Başkan Yardımcısı Harun Yalçın da eşlik etti.