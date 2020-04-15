Taşköprü Belediyesinden vatandaş ve kurumlara maske desteği

Taşköprü Belediyesi, büyük bir sosyal sorumluluk örneği göstererek Kastamonu Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi, Taşköprü Beyaz Altın Aile Sağlığı Merkezi ve Taşköprü 40 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'na 6 bin adet koruyucu maske hediye etti. Ayrıca Taşköprü Belediyesi'nce vatandaşlara 3 bin adet koruyucu maske de dağıtıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Zor günlerde bizler için hizmetini aksatmadan yürüten tüm Sağlık, Emniyet ve Jandarma personelimizin her zaman yanındayız. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın da her zaman yanında olacağız. Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.