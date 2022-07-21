Taşköprü Gençlik Merkezi, atölye çalışmalarıyla göz doldurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Taşköprü Gençlik Merkezi tarafından yürütülen atölye çalışmaları göz doldurdu. Robotik kodlama (9-12), İngilizce, Kur'an-ı Kerim, ebru ve resim alanında çalışma yapan Taşköprü Gençlik Merkezi'nde, satranç oynama ve ders çalışma imkanı da bulunuyor.

Çalışmalarla ilgili konuşan Taşköprü Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Korkmaz, “Geleceğimizin gençlere emanet olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bunun için ilçemizde gençlere yönelik 5 farklı alanda atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarının yakın zamanda görüleceğinden halkımızın şüphesi olmasın. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın bizlere verdiği bu desteklerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tüm gençlerimizi Taşköprü Gençlik Merkezi'ne davet ediyorum” dedi.