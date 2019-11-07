İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü Halk Günününe vatandaşlardan yoğun ilgi

Taşköprü Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen “Halk Günü” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın göreve geldiği andan itibaren başlattığı “Halk Günü” etkinlikleri devam ediyor. 2 hafta bir düzenlenen etkinlikte vatandaşlar makam odasına çıkarak, istek ve taleplerini Başkan Çatal'a iletiyor. Uygulama hakkında bilgi veren Başkan Çatal, “İki hafta da bir düzenlediğimiz Halk Günü etkinliğimize halkımızın yoğun katılımıyla devam ettik. Değerli halkımızın fikir ve düşüncelerine her zaman kapımız sonuna kadar açık olacaktır. Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.