Taşköprü Halk Günününe vatandaşlardan yoğun ilgi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın göreve geldiği andan itibaren başlattığı “Halk Günü” etkinlikleri devam ediyor. 2 hafta bir düzenlenen etkinlikte vatandaşlar makam odasına çıkarak, istek ve taleplerini Başkan Çatal'a iletiyor. Uygulama hakkında bilgi veren Başkan Çatal, “İki hafta da bir düzenlediğimiz Halk Günü etkinliğimize halkımızın yoğun katılımıyla devam ettik. Değerli halkımızın fikir ve düşüncelerine her zaman kapımız sonuna kadar açık olacaktır. Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.