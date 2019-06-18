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Taşköprü jandarma trafik ekipleri, “Reflektör Tak Görünür Ol” bilgilendirmesi yaptı

Taşköprü İlçe Jandarma Trafik ekiplerince, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi adı altında traktör kullanan vatandaşlar bilgilendirildi.

Taşköprü İlçe Jandarma Trafik ekiplerince, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi adı altında traktör kullanan vatandaşlar bilgilendirildi.


Traktör ve iş makinelerinin karışmış olduğu trafik kazalarının en aza indirilmesi, tarım araçlarının trafiğe uygunluğu ve reflektör takılmasının önemi konusunda sürücüleri bilgilendirdi. Mevsimlik işçilerin karayolunda güvenli bir şekilde işçi taşımaları konularında bilgilendirmeler yapan Jandarma Trafik ekipleri, gece çıkılan trafikte ışık donanımlarının tam olmasında kazaların önüne geçilebileceği, reflektör takılmasın da sürücüleri bilgilendirerek, gerçek reflektörlerin takılması, piyasada satılan reflektörlerin gece şartlarında yeteri kadar aydınlatma yapmadığı bilgisi verilerek sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.


Trafik timlerinin tarım sezonu boyunca denetimlerine ağırlık vereceği, sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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