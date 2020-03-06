İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü OSB için 10 milyon liralık kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL’lik kredi desteğinde bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL'lik kredi desteğinde bulunacak.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptıkları girişimler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL'lik kredi desteğinde bulunulacağını açıkladı. Çatal, yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: “Yaptığımız girişimler sonucunda Taşköprü Organize Sanayi Bölgemizi 2020 yılı içinde bitirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan 10 milyon 500 bin TL kredi ödeneği ayrıldı. Başta Kastamonu Valimiz Yaşar Karadeniz olmak üzere Taşköprü Kaymakamımız ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çenet ile tüm emeği geçenlere ilçe halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum. İlçemizin yeniden sanayi kenti olması için büyük önem arz eden Taşköprü Organize Sanayi Bölgemizi en kısa sürede hayata geçirecek olmanın da ayrıca heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.