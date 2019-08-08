Taşköprü Sarımsak Festivali, 15 Ağustos'ta başlıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 15-18 Ağustos tarihlerinde 33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kutlanacak.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 33.'sü bu yıl 15-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde bu yıl ünlü sanatçılar Kıraç, Tuğçe Kandemir, Azerbaycan Devler Sanatçısı Azerin, Ali Kınık ve Bilal Sonses sahne alacak.

Festivalde konser verecek sanatçıların yanı sıra Taşköprü Halk Eğitim Merkezi, Tuzla Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Hindistan, K.K.T.C., Güney Kore, Bulgaristan ve Sırbistan'dan gelen halk oyunları grupları da sahne alacak.

Festival kapsamında 14 Ağustos Çarşamba günü ihtiyaç sahibi vatandaşların çocukları için Toplu Sünnet Şöleni ve 15 Ağustos Perşembe günü Pompeiopolis 2019 Tarım, Orman, Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın açılışı da gerçekleştirilecek.

4 gün boyunca sürecek festival çerçevesinde Sarımsak Güzeli Yarışması, Rahman At Yarışları, At Üstünde Okçuluk Savaş Sanatı Gösterisi, En İyi Sarımsak Üreticileri Yarışması, Buzağı ve Kuzu Yetiştiricileri Yarışmaları, Trap Atışları Yarışması, Bisiklet Turu ve paneller düzenlenecek.

33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde bu yıl ilk kez Kastamonu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (KASDOFF) ile Riders 37 MotokrosKulübü'nin katkılarıyla Kastamonu Motofest yer alacak.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Yaklaşık 4 bin ailenin geçimini sağladığı sarımsağımızın hak ettiği değeri bulması ve çiftimizin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla her yıl Kültür ve Sarımsak Festivali düzenliyoruz. Taşköprü Sarımsağının hasadının ardından düzenlenen festivalimizin 33. yılında da Taşköprü'nün adına yakışır bir festival düzenlemek istiyoruz” dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, “Üreticimizin ‘Beyaz Altın' diyerek taçlandırdığı, Peygamber Efendimizin '70 derde deva' dediği, Lokman Hekimlerin ilaç yapımında kullandığı ve en kalitelisinin Taşköprü ilçemizde yetişmesiyle gurur duyduğumuz sarımsağımızın Türk Mutfağındaki yerini alıp, ilçemizin adını dünyaya duyurmasının ardından diğer gayelerimiz ise Paflagonya'ya başkentlik yapmış olan Pompeiopolis Antik Kenti'ni ve yakın tarihe kadar üretim noktası ve kalitesi yönüyle ülkemizde ve dünyada öncü olan ilçemizdeki Kendir-Kenevir üretimini yeniden canlandırmak ve tüm ilçe halkımızın ekonomisine katkı sağlamaktır”

15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 15.00'de Tarihi Köprübaşı Alanında açılışı yapılacak olan 33. Kültür ve Sarımsak Festivali, 18 Ağustos 2019 Pazar günü 20.00'de dağıtılacak Teşekkür ve Katılım Belgelerinin takdimi ve 22.30'daki Kıraç konseri ile sona erecek.

Geçen sene 16-19 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenlenen Kültür ve Sarımsak Festivali'nde Hasan Yılmaz, Murat Dalkılıç, Ece Seçkin ve Serkan Kaya gibi ünlü isimler sahne almış, Azerbaycan, Kolombiya, Peru, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen halk oyunları toplulukları folklor gösterilerini sunmuştu.