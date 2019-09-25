Taşköprü, Türkiye ile aynı anda vizyondaki sinemaları izleyecek

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın göreve geldiği günden bu tarafa ilçedeki sosyo-kültürel hayatı canlandırmak adına sürdürdüğü girişimler sonucu özellikle gençlerden ve Taşköprü halkından gelen talep doğrultusunda 27 Eylül Cuma gününden itibaren Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde vizyona giren filmler Taşköprülü izleyicilerle buluşacak.

Sine Yıldız Sineması Film Şirketi ile yapılan protokolün ardından 27 Eylül Cuma gününden 3 Ekim Perşembe gününe kadar Türkiye ile aynı anda Türk yapımı “Annem” filmi ile “Rambo Son Kan” sinema filmi vizyona girecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, geçtiğimiz yaz bir ilk olarak başlattıkları “Yaz Sinema Günleri” etkinliğine Taşköprü halkının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı ilgili sinema şirketi ile yaptıkları görüşmelerin netice verdiğini ve seçim sürecinde de vaat ettikleri ilçe halkını sinema ile buluşturacakları sözünü yerine getirecek olmaktan da ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çatal, “İlçemizde 1963 yılında ilk kez faaliyet gösteren Bahar Sineması 1977'li yıllarda kapandı ve o yıllar da Çiçek Sineması da bir süre hizmet verdi. Ayrıca ilçemizde bir sinema kültürü vardı o tarihlerde. Taşköprü Belediyesi olarak ilçemizdeki 42 yıllık hasreti sona erdirip yeni nesli de bu sayede sinema ile buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bu kapsamda Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde 27 Eylül'den itibaren Türkiye ile birlikte vizyona girecek olan “Rambo Son Kan” filmi 3 Ekim tarihine kadar haftanın her günü saat:14.15 ve saat:18.30'da, yerli yapım “Annem” filmi ise saat:12.00-16.15 ve 20.30'da seanslarında Taşköprülülerle buluşacak.