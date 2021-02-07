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Taşköprü ve Boyabat sınırında 2 ayrı orman yangını

Kastamonu Taşköprü ve Sinop Boyabat sınırında bugün öğlen saatlerinde çıkan 2 ayrı orman yangınına ekipler müdahale ediyor.


Taşköprü'ye bağlı Aşağı Şehirören köyü ile Boyabat'a bağlı Pir Efendi köyleri arasında kalan ormanlık alanda bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ayrıca, Kastamonu Taşköprü'ye bağlı Çekiç köyü sınırları içerinde çıkan orman yangını ise ekiplerin müdahalesi sonucu bu saat itibariyle kontrol altına alındı. Taşköprü ve Boyabat sınırında bulunan orman yangını ise halen devam ediyor. Yangına Taşköprü Orman İşletmesi, Taşköprü Belediyesi, Kargı Orman İşletmesi ve Boyabat Orman İşletmesi müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

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