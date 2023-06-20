Taşköprü'de 13 metruk bina yıkıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tehlike arz eden ve insanların can güvenliğini tehdit eden 13 metruk bina yıkıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde insanların can güvenliğini tehdit eden ve görsel kirliliğe sebep olan binalara yönelik çalışma başlatıldı. 2022 ile 2023 yılları içerisinde Taşköprü'de yapılan çalışmalar neticesinde 13 metruk binanın hasarlı olduğu belirlendi. Hasarlı binalar, iş makinelerinin yardımıyla yıkıldı.