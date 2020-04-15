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Taşköprü'de 2 çiftçiye 5 dekarlık alana çilek fidesi hibe edildi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 2 çiftçiye 5 dekarlık alanın tamamına yetecek kadar çilek fidesi hibe edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 çiftçiye 5 dekarlık alanın tamamına yetecek kadar çilek fidesi hibe edildi.


Bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında Taşköprü ilçesine bağlı Ağcikişi Mahallesi ile İncesu köyünde 2 çiftçiye toplam 5 dekar alanda tamamı hibe çilek fidesi verildi.


Hibe edilen çilek fideleriyle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, “Son yıllarda ilçemizde çilek yetiştiriciliği alternatif ürün olarak çiftçilerimizden rağbet görüyor, desteklerimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Geçen yıl 4 dekar çilekten yaklaşık 50 bin ? kazandım, diyen çiftçimizi ve Tarım İlçe Müdürlüğümüzün gayretli personelini tebrik ediyorum” dedi.

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