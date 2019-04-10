Taşköprü'de 2. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları Sergisi başladı

Taşköprü Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği Taşköprü 2. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları, El Sanatları Sergisi öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.

Açılış programına Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu da katıldı. Programın açılışında Başkan Çatal, Türk kültüründe yer alan akıl oyunlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla Taşköprülü öğrencilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, amaçlarının kültürüne sahip çıkan yaşatan bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti. Öğrenciler ise, Başkan Abdullah Çatal'a yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi. Çatal da öğrencilerle ahşap zeka oyunlarını birlikte oynadı. Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen program 4 gün sürecek.