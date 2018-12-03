İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü'de 3 katlı ahşap ev yandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Armutlu köyü Başoğlu Mahallesi'nde S.Y.'ye ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Taşköprü Orman İşletmesi ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.