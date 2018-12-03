Taşköprü'de 3 katlı ahşap ev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Armutlu köyü Başoğlu Mahallesi'nde S.Y.'ye ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Taşköprü Orman İşletmesi ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.