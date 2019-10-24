İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü'de alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca 44 gün önce kaybolan zihinsel engelli kadını arama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kese köyünde ailesiyle ikamet eden 76 yaşındaki alzaymır hastası Fethiye Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor. Jandarmaya ait "Füme" isimli iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, bölgede genişletilerek devam ediyor. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürürken, bölge drone ile havadan da taranıyor.


Ayrıca İhsangazi ilçesine bağlı Enbiya köyünde de 44 gün önce kaybolan zihinsel engelli Saliha Büyükkayoğlu'nu arama çalışmalarından şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.