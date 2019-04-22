Taşköprü'de başkanlık koltuğuna Kaan Mert Topçu oturdu

sınıfı öğrencisi Kaan Mert Topçu oturdu.

Okul Müdürü Hüsnü Barın, Sınıf Öğretmeni Refik Durgutve öğrenci arkadaşları Gamze Öcal ve Şerife Elvan Ünal ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret eden Taşköprü Fatih İlkokulu 4. sınıfı öğrencisi Kaan Mert Topçu, Belediye Başkanı Çatal'dan görevi devraldı.

İlk olarak Çatal'a arkadaşları ile çiçek takdim eden Topçu, Çatal'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alıp, bisiklet yolu, elektrik direklerinin güneş enerjisi ile aydınlanması, çocuklar için daha fazla kültürel ve sinema etkinlikleri gibi taleplerini iletti.

Belediye Başkanı Çatal da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin geleceğin yetişkinleri olduğunu ve hedeflerinin olması gerektiğini tavsiye etti. Çatal, ayrıca öğrencilere satranç takımı ve kitap hediye etti.