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Taşköprü'de bayan mescidi hizmete açıldı

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bayan mescidi hizmete açıldı.


Taşköprü'de Salı Pazarında bulanan parkta yapımı tamamlanan bayan mescidi dualarla hizmete açıldı. Açılış programına Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, seçim sürecinde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Salı Pazarı'nı hayırsever iş adamlarının katkılarıyla bayan mescidini hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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