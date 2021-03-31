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Taşköprü'de bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde 10 gündür uygulanan karantina uygulaması İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün daha uzatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde 10 gündür uygulanan karantina uygulaması İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün daha uzatıldı.


Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca daha önce ilçeye bağlı Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alındığı hatırlatıldı. Kaymakamlık, mahalledeki karantina süresinin 1 Nisan'da dolacağı ve halen vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu sürenin 7 gün daha uzatılmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köydeki karantina süresi 7 gün daha uzatılmış oldu.

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