İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü'de bozulan yollar yeniden tamir ediliyor

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçede doğalgaz ve sağanak yağışlar sonrasında bozulan yollar yeniden tamir ediliyor.


Taşköprü Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Itır Sokak, Fesleğen Sokak, Sepetçioğlu Sokak, Halide Edip Adıvar Sokak, Tekke Mahallesi Fidanlık Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve Tabakhane Mahallesinde doğalgaz çalışmalarında ve sağanak yağışlar sonucunda zarar gören yol, sokak, bordür, kaldırım gibi yerlerin onarımlarını tamamladı. Onarımları tamamlanan bölgeler, vatandaşların hizmetine sunuldu.


Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı bir şekilde ilçedeki tüm zarar gören cadde ve sokaklardaki yol ve kaldırım onarımlarını sürdürmeye devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.