Taşköprü'de esrar maddesi ele geçirildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü'de Ramazan Bayramı öncesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada 5 paket halinde satışa hazır esrar maddesi ile yasadışı yollardan temin edilmiş tabanca mermileri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili iki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.