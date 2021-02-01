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Taşköprü'de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu köyü İkizler Mahallesi’nde etkili olan şiddetli fırtına, köyde bulunan evlerin çatılarını uçurdu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu köyü İkizler Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, köyde bulunan evlerin çatılarını uçurdu.


Alınan bilgiye göre, önceki akşam etkili olan şiddetli fırtına ilçeye bağlı İmamoğlu köyü İkizler Mahallesi'nde bulunan 6 evin çatısını uçurdu. Köyde çatıları uçan evlere ait enkaz ise köyün dört bir yanına yayıldı. Fırtına bazı evlerin ise çatılarında kurulu bulunan güneş enerji sistemlerine de zarar verdi. Köylüler daha önce de bölgede şiddetli fırtına olduğunu, yine evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.

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