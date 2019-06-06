Taşköprü'de jandarma ekipleri çocukları sevindirdi

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Taşköprü'de Alisaray köyünde yaptığı yol uygulaması esnasında araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayramını kutladı. Vatandaşların taktirle karşıladığı bu uygulamaların en çok sevineni yine çocuklar oldu. Aldıkları hediyeler nedeniyle mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, jandarma personeliyle fotoğraf çektirerek teşekkür ettiler.