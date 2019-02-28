İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü'de Kılçık Kabare Komedi oyununa büyük ilgi

Taşköprü Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kılçık Kabare Komedi oyununu tiyatro severlerle buluşturdu.



Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve ünlü isimlerden Ayçe Abana, Cenk Tunalı, Gülden Günay, Ulukan Ağdaş, Uğur Ercan, Ömer Varol Martı, Orçun Kaptan ve Birgül Ulusoy'un sahne aldığı komedi oyununu çok sayıda vatandaş izledi. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Cumhuriyet Savcısı Uğur Ilığ ve İsmail Erdem'in de takip ettiği oyun büyük beğeni aldı.


Oyun sonun da konuşan Başkan Arslan, “İlçemizde sahne alan Kılçık Kabare Komedi oyununun güzel oyuncularına, teşekkür ediyorum. Bugün burada, salonu doldurarak, büyük ilgi oluşturan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek oyunculara plaket ve çiçek taktim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.