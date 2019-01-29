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Taşköprü'de “Mavi Kapak Kampanyası” devam ediyor

Taşköprü Belediyesi’nin başlattığı plastik kapak toplama kampanyası büyük ilgiyle devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi'nin başlattığı plastik kapak toplama kampanyası büyük ilgiyle devam ediyor.


Geçtiğimiz yıllarda başlayan plastik kapak toplama kampanyası yoğun ilgi görüyor. Taşköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından toplanan mavi kapaklar, Esenler Belediyesi'ne gönderilerek her 170 kilogram mavi kapak karşılığında bir engelli vatandaşa umut olmak adına tekerlekli sandalye verilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, geçtiğimiz yıllarda ilçe genelinde başlattıkları mavi kapak toplama kampanyasına başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ve kendilerinin bundan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.


Toplanılan 170 kilogram plastik kapak karşılığında bir engelli vatandaşa umut olmak adına tekerlekli sandalye verildiğine dikkat çeken Başkan Arslan, şimdiye kadar toplanan kapaklar karşılığında 6 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlarına ulaştırdıklarını belirterek, tüm Taşköprü halkına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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