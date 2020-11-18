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Taşköprü'de okullara ‘Okulum Temiz' belgesi verildi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan okullarına ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan okullarına ‘Okulum Temiz' belgesi verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) işbirliğinde hazırlanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzu kapsamında ilçemizde bulunan 28 okulun tamamı hijyen tetkik görevlilerince denetlendi. İlçede “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan okullara belgeleri kaymakamlıkta düzenlenen törenle verildi.

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