Taşköprü'de Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle açıldı

Taşköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şehirlerarası Otobüs Terminali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle açıldı. Açılışta söz alarak göreve geldiklerinde ilçenin ihtiyaçlarını gidermek için hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Arslan, “Geçmişte Tekel Jüt İpliği Fabrikası olarak kullanılan binaları kısa sürede onararak Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı 3 bin öğrenci kapasiteli Taşköprü Meslek Yüksek Okulu'nu ilçemize kazandırdık ve bugün 10 bölümde yaklaşık bin 200 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu alandaki hedefimiz geçtiğimiz aylarda 4 yıllık bir yüksekokulun ilçemizde açılması kararı üniversite senatomuzdan geçmiş ve YÖK'ün onayının ardından Bakanlar Kurulu'nun onayı hususunda desteklerinizi beklemekteyiz. Ayrıca özellikle bayanlarımızın ve Pazar esnafımızın yazın sıcaktan kışın kardan ve soğuktan olumsuz engellenmesinin önüne geçmek için Cuma Pazarı alanının üzerini kapattık" dedi.

Yapılan hizmetleri birer birer anlattı

'Beyaz Altın' olarak bilinen Taşköprü sarımsağına, üreticilerin alın terini korumak amacıyla coğrafi işaret almak için harekete geçtiklerini ifade eden Arslan, "Uluslararası Coğrafi İşaret Başvurumuzun da kısa sürede sonuçlanmasını beklemekteyiz. Bölgemizin en büyük Atık Su Artıma Tesisi'ni yine ilçemizde açtık. Sokak Hayvanları için Geçici Hayvan Barınağı'nı ilimizde ilk olarak hayata geçirdik. Beyaz Masa, Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Bakım Hizmetleri ile büyükşehirlerde olan hizmeti ilçe halkımızla da buluşturduk. Şehirleri gösteren meydanlarıdır düşüncesiyle yüzde 60'ı KUZKA destekli olarak ilçemiz Cumhuriyet Meydanı'nı Çevre Düzenlemesi ve Yeraltı Otoparkı projemizi hayata geçirdik. Şehitler Diyarı Kastamonu'muzun en fazla şehit veren ilçelerinden biri olarak ilçemize ve ecdadımıza yakışan bir şehitlik yaptık. Her birimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayarak bölgede bir ilk olarak Engelsiz Yaşam Parkını hizmete açtık. Engelsiz yaşam gezileri düzenledik ve engelli vatandaşlarımıza yönelik Yüzme Kursu açtık. Bayanlarımızı sosyal yaşama daha fazla katmak adına, yüzme, plates ve ayrobik kursları açtık. Ramazan ayında 14 mahallemizde de her yıl düzenli olarak mahalle iftarları düzenliyoruz. Ayrıca Şehri Ramazan etkinlikleri ile kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Pompeiopolis Ören Yeri yatırım programında

Taşköprü'nün tarihini yaşatmak adına yapılan çalışmalardan da bahseden Arslan, "İlçemiz de ayrıca Paflagonya'ya Başkentlik yapan M.Ö. 64 yılında Romalı Komutan Pompeus Magnus'un kurduğu Pompeiopolis Antik Kenti'de bulunmakta ve kazı çalışmaları 2006 yılından buyana devam etmektedir. 117 adet tescilli binası ile konak turizmi için eşsiz bir konumda olan ilçemiz ayrıca Kentsel, Arkeolojik ve Doğal sit alanlarını da içinde barındırmaktadır. Ayrıca Pompeiopolis Ören Yeri Depo Ziyaretçi Merkezi Yürüme Yolları ve Seyir Terasları bulunan Ören Yeri Düzenleme projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje ihalesi yapılmış olup, önümüzdeki yılki yatırım programına alınması hedeflenmektedir. Bunların dışında Kent Tarihi Müzesi, yaklaşık 25 yıldır açılmayı bekleyen 2. Çevreyolu Köprüsü ve belediyemizin yer temini ile yapılan 300 kişilik Tekstil Fabrikası'nın Taşköprü ilçemizde açılışını yaptık. Yine 26 yıldır temeli atılıp tamamlanmayan Kültür Merkezimizi hükümetimiz ve milletvekillerimizin de desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ihalesi yapılarak 2017 yılında hizmete açtık ve il düzeyindeki kültür merkezimizin bakanlığımızca belediyemize tahsisi yapılmış ve çok sayıda kültür sanat etkinliğimizi burada gerçekleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Taş Köprü'nün restorasyonu tamamlandı"

Arslan, "İlçemizde ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik 310 konut, 4 iş yeri ve 1 ibadethane bulunan TOKİ inşaatı son aşamaya geldi. 50 Yataklı Modern Devlet Hastanemizi yine bu yıl halkımızın hizmetine açtık. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından ilçemize adını veren tarihi Taş Köprü'nün restorasyonu tamamlandı. İlçemizde tescilli yapıların yoğun olduğu sokaklarda, tescilli ve tescilsiz bina ayrımı yapılmaksızın, toplam 74 binanın sokak sağlıklaştırma projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılarak son aşamaya gelinmiştir. Proje sonunda uygulama çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Taşköprü'nün yüzde 80'i doğalgaz kullanmaya başladı”

Taşköprü'nün istikbalini, geleceğini gördükleri büyük bir hususunda Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten Başkan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Taşköprü OSB'de kısa sürede kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış ve geçtiğimiz aylarda alt yapı çalışmalarına başlanmış bulunuyor. Ayrıca yakın zamana kadar ilçemiz için ulaşılması güç gibi görünen doğalgaz konusunda da yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kastamonu ziyaretinde talimat vermesi üzerine Taşköprü ilçemizde doğalgaz çalışması hızlı bir şekilde başlamış olup, ilçemizde 22 Aralık 2017 tarihinde doğalgaz kullanılmaya başlamış ve bugüne kadar ilçemizin yüzde 80'i doğalgaza kavuşmuştur. İlçemizin 50 yıllık içme suyunun kendi cazibesiyle karşılanması için Hasanlı Göleti yatırım programına alındı ve DSİ tarafından geçtiğimiz yıllarda ihalesi yapılan proje inşaatı hızlı bir şekilde devam etmekte olup, ayrıca ilçemizin içme suyu isale hattı yapılıp şantiyesi kuruldu ve kısa sürede yapımına başlanılacak. Ayrıca Belediyemizce de içme suyu arıtma tesisinin projesi tamamlandı ve proje hazırlığı devam ediyor. Taşköprü Şehirlerarası Modern Otobüs Terminali 5 milyon 300 bin TL'ye ihale edildi. Tamamı belediyemiz öz sermayesi ile tamamlanan 8 bin metrekare alan üzerinde 2 bin metrekare kapalı alanı bulunan terminal projemizde, 11 yazıhane, 2 büfe, 1 kafe ve restorant, erkek ve bayan mescit ile ortak alanları bulunmaktadır. Açılışını gerçekleştireceğimiz terminalimizin ilçemize ve ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

“Terminal, Taşköprülülere değil aynı zamanda uzun yol yolcularına da hizmet verecek”

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü Belediye Başkan Hüseyin Arslan'ın talep ettiği İlçe Jandarma Komutanlığı binasının 10-11 ay içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydetti. Vali Yaşar Karadeniz ise, “Bugün açılışını yapacağımız otobüs terminalinin sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama bu terminalin bir başka önemi var. O da biliyorsunuz. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan güzergah olarak kullanılan Samsun'dan Merzifon üzerinden Gerede'ye giden ve ilimizin Tosya İlçesinden geçen bir güzergah var. Ama bu güzergaha alternatif bir güzergah daha var. Oda yine Samsun'dan Sinop üzeri Boyabat üzeri Taşköprü - Kastamonu- Karabük üzeri İstanbul'a ulaşım güzergahı işte bu güzergahı aktif hale getirmek bunu sağlamak içinde bu güzergahtaki yol kalitesini yükseltmek her şeyden önce ilimizin stratejik hedeflerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu yapılan terminal otobüs terminali binasında ben inanıyorum. İleride bu amaca ulaşıldığında sadece Taşköprülülere değil aynı zamanda uzun yol yolcularına da hizmet verecek ve Taşköprü'ye de önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.”

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de şöyle konuştu: “Bu soğuk günde bizi çok sıcak bir şekilde karşıladınız. Sayın bakanımız bunca yoğun mesaisine yoğun programlarına rağmen bugün hem Kastamonu Merkezde hem de Taşköprümüzde bizlerle birlikte oluyor. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizi bu güzel açılışlarda yalnız bırakmadı. Kıymetli hemşerilerim birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman işte bu tür güzellikleri kısa süre içerisinde yaşayabiliyoruz. Başkanım biraz önce saydı. Yapılan hizmetler sizlere soruldu. Bu hizmetlerden faydalanıyorsunuz. Bir kısmı önümüzdeki dönemde inşallah yapılacak çalışmalarla gerçekleşecek hizmetler birliği, beraberliği koruduğumuz sürece istişare içerisinde içinde hareket ettiğimiz sürece işte çok güzel hizmetlerin ortaya çıktığını hep birlikte görüyoruz. Bugüne kadar sizlerle birlikte geldik. 16 yıldır AK Parti'yi hep desteklediniz her seçimde bize desteğinizi arttırarak devam ettirdiniz. Önümüzde yine 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri var. Burada da bize çok güçlü bir destek vereceğinizi ben bugünkü coşkunuzdan zaten anladım.”