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Taşköprü'de “Sıfır Atık” bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesi kapsamında Kastamonu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince Taşköprü ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın “Sıfır Atık” projesi kapsamında Kastamonu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince Taşköprü ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Taşköprü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde bulunan tüm kamu kurumlarının amir ve yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Kastamonu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Şube Müdürü Ali İhsan Biçer tarafından verilen eğitimde sıfır atığın öneminde bahsedilerek Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın entegre çevre bilgi sistemine sıfır atık veri girişlerinin nasıl yapıldığı anlatıldı.

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