Taşköprü'de tarihi köprü su debisinin yükselmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kuvvetli yağışın ardından tarihi taş köprü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Taşköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bulunan Gök Irmak da taşma noktasına geldi. Debisi yükselen ırmak üzerindeki taş köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçerek, çalışma başlattı.