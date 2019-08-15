Taşköprü'de toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında Taşköprü Belediyesi tarafından Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.

Bu yıl 'sü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sanat Festivali, Taşköprü Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6'ıncı kez düzenlenen Toplu Sünnet Şöleniyle başladı. Etkinliğe, KASDER Başkanı Remzi Şen, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber, Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü İlçe Müftüsü Kahraman Yaman, Belediye Meclis Üyeleri, Taşköprü Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Hasanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iş adamları katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Toplu Sünnet Şöleni, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak başladı. Atatürk ilk ve ortaokul öğrencilerinin Artvin yöresine ait halk oyunu gösterisiyle devam eden programda Azeri sanatçı Vüsale Askerova da sahne alarak marş okudu. Vüsale Askerova'nın performansının ardından Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Azeri sanatçıya plaket takdim etti.

Vüsale Askerova, “Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar getirdim. Çok sevindim bugün burada olmak için davet aldığıma. Sarımsak Festivali'ni daha önce de duymuştum. Festivaller her zaman olur. Uluslararası Sarımsak Festivali'ne davet edilmiş olmak, yer almam benim için bir onurdur. Beni memnun etti. Çünkü biz kardeş ülkeyiz, dost ülkeyiz. Burada kendimi hiç yabancı hissetmedim. Ve bu dostluğumuz, kardeşliğimiz daimî, ebedi olsun inşallah. Birbirimizden hiç kopmayalım. Bu işler, organizasyonlar her zaman olsun. Abdullah Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivalin düzenleyicisi olduğu için” dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, sünnet olan çocuklara hediye dağıttıktan sonra Taşköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Bıyıklı'ya da teşekkür plaketini takdim etti.

70'e yakın çocuğun sünnet ettirildiği Toplu Sünnet Şöleninin ardından konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Çok mutluyum. 65 tane oğlum oldu. Sünnetlerini yapmak bana nasip oldu. Bu mutluluk anlatılmaz. Çok güzel bir şey. Hepsi çok mutlu, bakın seviniyorlar. İlçemizin birliğini, beraberliğini sağlamak için bu tür organizasyonlar olmazsa olmazlarımızdan. İnşallah seneye de devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi, 6 yaş üstü çocuklarımızı sünnet ettirdik.” ifadelerini kullandı.

Çocuğu sünnet olan aileler, Taşköprü Belediyesi'nin bu hizmetinden ötürü mutlu olduklarını belirterek, bu imkânı sağladığı için Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkürlerini ilettiler.

Toplu Sünnet Şöleni, son olarak Ankaralı Yasemin ve Yasin'in konseriyle son buldu.