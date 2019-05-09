Taşköprü'de vatandaşlar Başkanlık makamında

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, makamında ziyaretçilerini ağırlayarak ilçedeki sorunları dinledi. Vatandaşlar, ‘Halk Günü' toplantısı adı altında başkanlık makamına çıkarak Başkan Çatal'a istek ve taleplerini iletti. Başkan Çatal, makamında ağırladığı vatandaşlarla birebir konuşarak, ilçedeki eksiklik ve halkın isteği doğrultusunda yapılacak olan projelerini de paylaştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çatal, “2 hafta bir düzenleme kararını aldığımız halk günü buluşmasının ilkini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız halk günü programımıza yoğun ilgi göstererek ilçemizde bulunan eksiklikleri bizzat ilettiler. Eksiklikler konusunda çözüm yolu bulurken vatandaşlarımızın fikirlerini alarak çözüm üretmeye çalıştık” dedi.

Vatandaşlar ise, halk günü buluşmasının çok iyi ve örnek bir uygulama olduğunu belirterek, bu güzel düşünceden dolayı Belediye Başkanı Çatal'a teşekkür ettiler.