Taşköprü'deki yangınzedelere Kızılay'dan yardım

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi Mahallesinde iki katlı evin yandığı ev sahiplerine Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Başkanı Akif Güzel nezaretinde Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi Mahallesindeki yangınzedelere yardım yapıldı.Yangınzede aileye ihtiyaçları doğrultusunda giyecek, içecek, yatak ve battaniye türü yardımlar ulaştırıldı. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Başkanı Akif Güzel, “Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde İlyas Kartal'a ait iki katlı evde televizyonun patlamasından dolayı yangın çıkmış ve çıkan yangında 4 yaşındaki Samet Kartal hayatını kaybetmişti. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi olarak Türk Kızılayı Taşköprü temsilcimiz Hüseyin Seven bey ile birlikte aileye yardım malzemesi ulaştırdık. Yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.