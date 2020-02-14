Taşköprü'den deprem bölgesine nakdi yardım

Taşköprü ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine 22 bin 721 TL nakdi yardım yapıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında deprem bölgesine yaraların sarılması için nakdi yardımlar ise devam ediyor. Bu kapsamda Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediye Başkanlığı ve Taşköprü Kızılay Şube Başkanlığı işbirliği ile yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 22 bin 721 TL nakdi yardım Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türk Kızılayının hesabına aktarıldı.

Yardım kampanyasıyla ilgili bilgi veren Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü halkına teşekkür ederek, “Daha önceden de depremin hemen ardından düzenlediğimiz kampanya ile çok sayıda battaniye, yardım kolisi, giyecek gibi malzemeler toplanarak tırlarla deprem bölgesine göndermiştik. Şimdi de nakdi yardım kampanyamız kapsamında verdikleri desteklerden dolayı gönlü güzel tüm Taşköprülü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Taşköprü sizlerle çok daha güzel. Topladığımız nakdi yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayının hesabına aktarıldı” dedi.