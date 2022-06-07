Taşköprülü girişimci kadınların özel tasarım çantaları Almanya'da sergilenecek

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici ve kursiyerler tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan el emeği göz nuru tel kırma çantalar, yurt dışından büyük ilgi ile karşılandı.

Hanse Bağımsız Ticaret Birliğinin, Almanya'nın Kuzeyindeki Lübeck Liman Kentinde 10-12 Haziran'da düzenlenecek olan “El Emeği Göz Nuru Eserler” adlı etkinlikte Taşköprü Halk Eğitim Merkezinde yapılan ürünler ile Türkiye'yi temsil edecek. Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Nimet Berber'in öncülük ettiği ve Taşköprülü kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterilen projede, yapım aşamaları zahmetli ve sabır gerektiren el emeği ile işlenen tel kırma kol çantaları, ülke genelinde ve ülke dışında büyük ilgi görmeye devam ediyor.

“Türkiye'nin dört bir yanına siparişler almaya başladık”

Projenin yeni başlamasına rağmen yurt dışından birçok sipariş aldıklarını söyleyen usta öğretici Nimet Berber, şunları kaydetti: “Gençlerimizin evlerinde vakitlerini boşa geçirmeleri yerine maddi olarak kazanç sağlamalarını istediğim için böyle bir proje başlattık ve çok güzel dönüşler aldık. Kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına siparişler almaya başladık. Ürünlerimizi 10-12 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Kuzeyindeki Lübeck Liman Kentinde düzenlenecek olan ‘El Emeği Göz Nuru Eserler' etkinliğinde sergileyerek daha fazla sipariş almayı hedefliyoruz” dedi.

Farklı yaş gruplarında oluşan kursta, kursiyerlerin de büyük ilgi gösterdiği projede yapılan tel kırma özel tasarım çantalar, 200 ila 300 TL arası alıcı buluyor.