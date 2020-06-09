İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü'nün dağ köylerine çok sayıda köpek bırakıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören ve civarı köylere 2-3 gün önce yaklaşık 100 civarında köpek bırakıldığı iddia edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören ve civarı köylere 2-3 gün önce yaklaşık 100 civarında köpek bırakıldığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu, Alasökü, Şehirören, Yukarı Şehirören, Aşağı Şehirören, Köçekli, Orta Öz ve Karadedeoğlu köylerine yaklaşık 100 civarında başıboş tasmasız köpek bırakıldığı iddia edildi.


Konuyla ilgili köy muhtarları durumu Jandarma'ya haber verdi. Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, 8 köye bırakılan başıboş köpeklerin kim ve kimler tarafından bırakıldığı konusuyla alakalı çalışma başlattı.


Konuyla ilgili konuşan Yukarı Şehirören köyü Muhtarı Satılmış Göksu, “Köyümüz ve civar köylere yaklaşık 100 civarından köpek bırakıldı kim yada kimlerin bıraktığını bilmiyoruz ancak köpeklerin bir çoğu uyuz olmuş ve hastalıklı konuyu Jandarma ve İlçe Tarım müdürlüğüne bildirdik bu başı boş köpeklerin köylerimizden toplatılmasını yetkililerden rica ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.