Taşköprü'ye sabit doğalgaz verilmeye başlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kargaz Dağıtım İstasyonun da gerçekleşen tören ile taşıma usulü doğalgazda sona gelinip, sabit hattan ilçeye doğalgaz verilmeye başlandı.

Taşköprü ilçesine bağlı Kırha köyünde kurulan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nda gerçekleşen doğalgaz vana açma törenine Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özmen, Petrogaz Yöneticisi Eyüp Özcan, Botaş Ankara Şube Müdürü Sinan Bali, Kargaz İstasyonlar Sorumlusu Zekeriya Kahraman, Kargaz Kastamonu İşletme Müdürü Burak Kurtoğlu, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Programda konuşan Kargaz Kastamonu İşletme Müdür Burak Kurtoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, “2017 yılında kazması vurulan ve taşımalı sistemle doğalgaz kullanımına başlayan Taşköprü'de bugün sabit boru hattı ile gelen doğalgazın vanasını açıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen Kargaz yetkililerine, personeline ve herkese katkılarından dolayı teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan dua ve kurban kesiminin ardından vana açma işlemi gerçekleşerek ilçeye sabit boru hattından doğalgaz verilmeye başlandı.