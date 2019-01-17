Taşocağı'nda kum silosunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu üzerinde bulunan Taşocağında çalışan işçiler, kum silosunun içerisinde bir kedinin olduğunu fark etti. İhbar sonrası olay yerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 metre yüksekliğindeki kum silosunun içerisine ip salarak indi ve mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi, kontrolleri yapılmak üzere Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi.