Tatbikatta çöken binanın altında kalan yaralılar böyle kurtarıldı

Kastamonu'da itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ortak düzenledikleri tatbikatta çöken binada enkaz altında kalan yaralılara müdahale edildi. Yaralılar, gerçeği aratmayan bir tatbikatta enkaz altından kurtarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tarafından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesinde tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği bina çökmesinin canlandırıldığı tatbikatta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Senaryo gereği tatbikatta binanın çökmesi canlandırıldı. İhbarı ise Vali Avni Çakır yaptı. Vali Çakır, bir binanın çöktüğünü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ihbarının üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiye ekipleri ilk olarak yangını söndürdü. Ardından ekipler, göçük altında kalanların yerini tespit etti. Daha sonra ekipler, hilti yardımıyla duvarları kırarak enkaz altında kalan yaralıları kurtardı.

Tatbikata AFAD'tan 2 araç 9 personel, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 araç 12 personel, İl Emniyet Müdürlüğünden 6 araç 19 personel, İl Jandarma Komutanlığından 2 araç 10 personel ve İl Sağlık Müdürlüğünden de 6 araç 25 personel katıldı.

“Başarılı bir tatbikat oldu”

Yapılan tatbikatın gerçeğini aratmadığını söyleyen Vali Avni Çakır, bu tür tatbikatların çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde sağlık çalışma grubumuzun yerel düzeyde bir tatbikatına diğer kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla şahitlik ettik. Çok güzel bir tatbikat icra ettik. Hayali bir bina çökmesi ve akabinde yangın ihbarına arkadaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle seri bir şekilde intikal ettiler ve kendilerinin eğitim aldığı şekilde olay yerinde müdahalelerini gerçekleştirdiler. Bugünkü tatbikatımızda 9 tane yaralıyı sağlık kuruluşlarına intikal ettirdiler. Senaryo gereği hayatını kaybeden iki vatandaş da göçük altından çıkartılarak ilgili yerlere ulaştırıldı. Neticede burada bir afet müdahalesi sadece bir kurumun değil tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesiyle oluşuyor” dedi.

Vali Çakır, 12 Kasım'da ülke çapında 18.57'de tatbikat icra edileceğini hatırlattı.

“Tatbikatta kısa sürede göçük altında kalan vatandaşlarımız çıkartıldı”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, hayatın içinde her şey olduğunu ve tatbikatlarda da bu tür muhtemel durumlarda bütün personellerin tecrübe kazanmasında önemli olduğuna ifade ederek, “Burada da bütün kurumlarımız hepsi birlikte böyle bir olayda iş bölümü yapıp kısa bir sürede hem göçük altında kalan vatandaşlarımızın çıkarılması hem yararlara ulaşma noktasında hem de insanlarımızı kurtarma noktasında ne yapacaklarını belirlemiş oldular. Bundan sonrası için de Allah göstermesin, böyle durumlarda herkes ne yapacağını bilmiş oluyor. Geçen sene de zaten buna benzer bir uygulama da İstanbul Kağıthane'de olmuştu. Bu noktada bakanlığımızın da çalışmaları var. Bu sadece il içinde değil, çevre illerde olduğunda da birbirimize yardım noktasında da üç aşağı beş yukarı kimlerin ne yapacağını belirlemiş oluyoruz. Başarılı bir tatbikat oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Düzenlenen tatbikata Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Minder, çeşitli kurum müdürleri ve görevli personeller katıldı.