İhlas Haber Ajansı

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Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki tavukların yanında bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki tavukların yanında bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.


Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Hızır Çalım, işlettiği tesisin bahçesindeki tavukların yanında yaralı halde bir şahin buldu. Vatandaş, durumu ekiplere bildirdi. Daha sonra Cide Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alınan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

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