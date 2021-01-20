Taziyeye için geldikleri hiç vak'a görülmeyen köyde 13 kişiye virüs bulaştırdılar

Kastamonu (İHA) – İstanbul'dan Kastamonu'ya taziye ziyaretine gelen aile, şimdiye kadar hiç korona virüs vak'ası görülmeyen Tosya ilçesine bağlı Kuşçular köyünde 13 kişiye korona virüs bulaştırdı. Köy, Tosya Kaymakamlığı tarafından karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine taziyeye gelen aile, şimdiye kadar hiç vak'a görülmeyen Kuşçular köyüne korona virüs bulaştırdı. Şimdiye kadar korona virüs vak'ası hiç görülmeyen Kuşçular köyünde, taziye ziyaretinin ardından yapılan testlerde 13 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Tespit sonrasında Tosya Kaymakamlığı, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrasında köyü karantinaya aldı.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Hiç vak'ası bulunmayan Kuşçular köyümüzde vak'a sayımız bir anda 13 olunca ikinci kez köyümüzü karantina altına aldık. Temas öyküsü hepimizin ders çıkarması gereken nitelikte olduğu için paylaşıyorum: kısa zaman önce köydeki bir cenaze için İstanbul'dan taziye ziyaretine gelen ve sonradan pozitif olduğu anlaşılan bir hemşehrimiz, köyde kaldığı iki gün boyunca ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha tedbir. Lütfen kimse evine ziyaretçi kabul etmesin, kimsenin evine ziyarette bulunmayın. Taziyelerimizi de tebriklerimizi de telefonla iletişim, lütfen” dedi.