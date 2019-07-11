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TDH'ye atanan göz hastalıkları uzmanından 7 farklı yeni hizmet

Taşköprü Devlet Hastanesinde atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Dr. Çiğdem Deniz Genç, yapmış olduğu 7 farklı yeni hizmetle Taşköprülü hastalara hizmet vermeye devam ediyor.


Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 9 Ocak 2019 tarihli atama kararı ile Taşköprü Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan Op. Dr. Çiğdem Deniz Genç, Hastane Göz Kliniğinde Katarakt Cerrahisi (FAKO-İOL), Göz Eti (Piterjium) Cerrahisi, Glokom-Şaşılık-Retina Muayenesi, Polarimetri, Göz Ultrasonu, Korneal Topografi ve Kuru Göz testi tedavileri başarı ile yapılıyor. Taşköprülü vatandaşlarda hastaneye atanan uzman doktordan oldukça memnun kaldıklarını ve uzaman sayısının artmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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