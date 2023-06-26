İhlas Haber Ajansı

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Tehlike saçan 12 metruk bina yıkıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde tehlike arz eden 12 metruk bina yıkıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde tehlike arz eden 12 metruk bina yıkıldı.


Kastamonu'nun Küre ilçesinde insanların can güvenliğini tehdit eden ve görsel kirliliğe sebep olan binalara yönelik çalışmalar sürüyor. 2019 yılından bu yana Küre ilçesinde belediye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 12 metruk binanın hasarlı olduğu belirlendi. Hasarlı binalar, iş makinelerinin yardımıyla güvenli bir şekilde çevreye rahatsızlık vermeden yıkımı yapıldı.


Küre Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “İlçemizde güvenli, estetik ve temiz bir şehir hedefi çerçevesinde ilçe merkezinde metruk durumda bulunan binaların yıkımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte ilçe merkezimizdeki kirlilik ve yapılardan kaynaklı güvenlik sorunları da çözülmüştür” denildi.

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