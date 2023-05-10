Tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde yabancı uyrukluların kaldığı tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm eve sardı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tek katlı ahşap evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Etrafı çöplerle dolu olan ev, yangında kullanılamaz hale geldi.