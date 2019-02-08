TEKNOKENT binasının ihalesi 27 Şubat'ta yapılacak

Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Babaş, TEKNOKENT'in Kastamonu için büyük öneme sahip olduğunu ve 27 Şubat'ta bina ihalesinin yapılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret ederken, ayrıca akademisyenlerle de bir araya geldi. Başkan Babaş, Kastamonu Üniversitesi, KATSO, Ticaret Borsası, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'yle birlikte kuruluşunu başlattıkları TEKNOKENT projesinin bina yapım ihalesinin 27 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirterek, buradaki iş birliğinden her projede olduğu gibi yine Kastamonu'nun kazanacağını vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi'nin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında ülkemizde ihtisaslaşacak beş üniversiteden biri olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Babaş; “Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat turizmi sahasında ihtisaslaşacak. Bizim için, şehrimiz için önemli bir durum. Kastamonu'muza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Bilim ve Teknolojide daha ileriye gideceğiz”

Göreve geldiği ilk gün itibariyle Kastamonu Üniversitesiyle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş; “Gerek üniversitemizin yönetim kadrosunun gerekse öğrencilerimizin isteklerini hızla yerine getirdik. TEKNOKENT projesi başta olmak üzere ortak birçok çalışmaya, yatırıma ve sempozyuma imza attık. Önümüzdeki süreçte bilimsel çalışmalar ışığında hazırladığımız teknoloji projelerimizle daha ileriye gideceğiz” dedi.

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Üniversitesi, KATSO ve Ticaret Borsası işbirliğiyle kurulan TEKNOKENT çalışmalarının hızla başlayacağını vurgulayan Başkan Babaş, “Üniversite ve iş adamları işbirliğinden Kastamonu'muz ve ülkemiz kazanacaktır. Teknoloji'nin asla gerisinde kalamayız, kalmamalıyız. Bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ışığında hareket etmemiz gerekmektedir. Çok doğru bir projeyi başlattık ve 27 Şubat'ta TEKNOKENT bina yapım ihalesi gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

“Geleceğe dönük birçok projeyi başlattık”

Kastamonu Üniversitesi'yle Robotik Kodlama ve E-Kastamonu Ticaret Portalı projeleriyle ilgili de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Babaş; “Biz geleceğe dönük birçok projeyi başlattık ve başlatmaya devam ediyoruz. Ev hanımlarına mikro kredi desteği sağlıyoruz. Hem üretimi hem de ekonomiyi destekliyoruz. Kurduğumuz Kadın Kooperatifi'yle ise yeni pazarlar oluşturacağız. Hem esnaflarımız için hem de ev hanımları için önemli bir Pazar sahası açacağız. Ticaret portallarımız ve projelerimizle üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Bunları nasıl yapıyoruz tabi ki bilimsel çalışmalar ışığında projelendirerek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esnaf İnovasyon merkezi önemli”

Üzerinde çalıştıkları ‘Esnaf İnovasyon Merkezi' hakkında da bilgi veren Başkan Babaş, bu projenin de yine ortak çalışma ile hayata geçirilebilecek bir proje olduğuna dikkat çekti.

Başkan Babaş şöyle konuştu: “Ürünlerimizin değerini arttırmak adına üniversitemizle, ziraat odalarımızla, ülkemizdeki teknoparklarla yapacağımız çalışma doğrultusunda yöresel ürünlerimize ne gibi bir yenilik yaparak daha kıymetli hale dönüştürebileceğimizi araştıracak ve bulacağız. Burada esnaflarımıza inovasyonla ilgili ciddi çalışmalar ve eğitimler vereceğiz. Danışmanlık işlerini verecek uzmanlar ile üreticilerimizi bir araya getireceğiz.”